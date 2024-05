F1 - Verstappen : McLaren met la pression sur Red Bull !

Pierrick Levallet

En Australie, Carlos Sainz Jr avait su profiter de l'abandon de Max Verstappen pour prendre un Grand Prix à Red Bull. Mais à Miami, Lando Norris a fait mieux. Le Britannique a battu le triple champion du monde à la régulière aux Etats-Unis. D'ailleurs, McLaren entend continuer de mettre la pression à l'écurie autrichienne pour les mois à venir.

Après Carlos Sainz Jr en Australie, c’est Lando Norris qui a réussi à prendre un Grand Prix à Max Verstappen. Le Britannique s’est imposé à Miami avec sept secondes d’avance sur le pilote de Red Bull. McLaren semble avoir fait un grand bon en avant, ce qui a permis au compatriote de Lewis Hamilton de décrocher la première victoire de sa carrière. L’écurie britannique entend d’ailleurs continuer à mettre la pression sur Max Verstappen et Red Bull au cours des mois à venir.

«Je pense que nous avons ce dont nous avons besoin»

« On est toujours en train d’affiner la machine, on investit toujours dans de nouvelles technologies, mais il n’y a rien sur la liste des choses à faire qui ne soit pas dans le cours normal des affaires. La liste des choses à faire était que nous avions besoin d’une soufflerie, que nous avions besoin de choses importantes - l’équipe que nous avons en place, bien sûr, recrute un peu plus, cherche toujours à s’améliorer. Mais je suis très satisfait de notre équipe de direction technique, de notre équipe commerciale, de notre équipe financière, de tous les éléments qui la composent. Donc oui, je pense que nous avons ce dont nous avons besoin, nous devons juste continuer à avancer en tant qu’équipe » a lancé Zak Brown dans le podcast Beyond the Grid , dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«L’objectif est de gagner le championnat du monde»