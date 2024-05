F1 : Après Hamilton, Ferrari recrute encore chez Mercedes !

Hugo Chirossel

Avant même le début de la saison, Ferrari a officialisé l’arrivée de Lewis Hamilton à partir de 2025, lui qui a décidé de mettre un terme à son aventure avec Mercedes. Après le septuple champion du monde, la Scuderia recrute de nouveau chez l’écurie allemande et a annoncé ce lundi les arrivées de Loïc Serra et Jérôme D’Ambrosio.

Ferrari continue de se renforcer chez Mercedes. À partir de 2025, c’est Lewis Hamilton qui évoluera aux côtés de Charles Leclerc à la place de Carlos Sainz. Après le septuple champion du monde, deux nouveaux renforts vont arriver en provenance de l’écurie allemande. En effet, la Scuderia a officialisé ce lundi les recrutements de Loïc Serra et Jérôme D’Ambrosio : « La Scuderia Ferrari HP a le plaisir d'annoncer qu'elle renforce son équipe avec l'arrivée de Loïc Serra et de Jérôme d'Ambrosio, tous deux issus de l'écurie Mercedes AMG F1 . »

Loïc Serra nouveau ingénieur en chef de la performance châssis

Loïc Serra sera le nouvel ingénieur en chef de la performance châssis chez Ferrari : « Loic Serra occupe le poste de responsable de l'ingénierie des performances du châssis, sous la direction d'Enrico Cardile, et supervise plusieurs domaines à Maranello, notamment l'ingénierie de la piste, le développement aérodynamique, les opérations aérodynamiques et les performances du véhicule (...) Il a travaillé pour Michelin, puis pour les équipes de Formule 1 BMW-Sauber et Mercedes AMG . »

Jérôme D’Ambrioso nommé directeur d’équipe adjoint