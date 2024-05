F1 : Hamilton se tire une balle dans le pied, Mercedes valide

Jean de Teyssière

Cette saison, Mercedes et Lewis Hamilton ont du mal à jouer les premiers rôles. Pour le moment, en six Grands Prix, l'écurie allemande n'a décroché aucun podium pour la première fois depuis son retour en 2010. Lewis Hamilton tente pourtant de comprendre comme fonctionne réellement la monoplace, aux dépens de ses performances. Un comportement apprécié par Mercedes.

Après avoir dominé la Formule 1 durant presque une décennie, Mercedes a passé le flambeau à Red Bull en 2021 et est en train de vivre des moments compliqués. La monoplace conçue n'amène pas George Russell et Lewis Hamilton en haut du classement et les deux pilotes sont obligés de se sacrifier pour comprendre le fonctionnement de leur voiture.

«Le pilote a à peine le temps de s’habituer aux effets»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes estime que : « Nous n’avons plus été en mesure de valider dans le simulateur les modifications apportées entre le Sprint et la qualification. Il n’y avait pas assez de temps pour cela. Et ce qu’il avait changé dans la voiture provoquait trop de sous-virage. Il a essayé de résoudre un problème et en a créé un autre. Pendant le Sprint, les deux pilotes ont eu le sentiment que beaucoup de choses sur les voitures pouvaient être améliorées, en particulier dans les virages lents. Tous deux pensaient que des changements importants étaient nécessaires. Les deux pilotes ont ensuite emprunté des voies différentes pour en savoir plus sur le comportement de la voiture en matière de réglages. Le problème est qu’avec un tel changement de réglages, le pilote a à peine le temps de s’habituer aux effets. C’est pourquoi Lewis a bloqué ses roues au bout de la ligne droite. Il s’attendait à un comportement différent. Cela n’avait pas grand-chose à voir avec les réglages, mais plutôt avec une réaction différente due à ce changement de réglages. »

«Hamilton a été victime à plusieurs reprises»