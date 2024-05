F1 : Ferrari interpelle déjà Lewis Hamilton

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans quelques mois, Lewis Hamilton débarquera à Maranello pour enfiler la tunique rouge de Ferrari. Un moment évidemment très attendu auquel Frédéric Vasseur se prépare. En marge du Grand Prix à Imola ce week-end, le patron de la Scuderia a d'ailleurs évoqué l'arrivée du septuple champion du monde.

En début d'année, Lewis Hamilton a lâché une énorme bombe. Le septuple champion du monde va quitter Mercedes, où il dispute sa dernière saison, afin de s'engager avec Ferrari dès 2025 où il fera équipe avec Charles Leclerc. Et alors que le paddock est ce week-end à Imola, Frédéric Vasseur a évoqué ses attentes concernant l'arrivée du pilote britannique.

«Je connais son professionnalisme»

« Je connais son professionnalisme, non pas que nos pilotes n’en ont pas, mais Lewis a une vision différente des choses et nous pouvons en bénéficier. Avec Fernando Alonso, il est l’un des pilotes les plus expérimentés de la grille, celui qui a le plus de succès, il a la plus grande expérience sur la piste et aussi en termes de victoires et de championnats. Cela apportera certainement de la vitesse en piste mais pas seulement », lâche le patron de Ferrari dans des propos accordés à La Repubblica , avant de poursuivre.

«Toute contribution particulière ou unique peut faire la différence»