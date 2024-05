F1 - Leclerc : Hamilton va vivre un calvaire chez Ferrari ?

Pierrick Levallet

Le premier transfert de 2025 a déjà été annoncé en F1. Dix ans après son arrivée, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. Le septuple champion du monde évoluera donc aux côtés de Charles Leclerc dès l'année prochaine. Et le Monégasque pourrait faire vivre un véritable calvaire à son nouveau coéquipier au sein de la Scuderia.

Après dix ans passés chez Mercedes, Lewis Hamilton va se lancer un nouveau défi en F1. Le Britannique quittera l’écurie allemande pour rejoindre Ferrari en 2025. Le septuple champion du monde prendra la place de Carlos Sainz Jr et épaulera donc Charles Leclerc la saison prochaine. Si la lutte promet d’être serrée au sein de la Scuderia , Jenson Button estime que la relation entre les deux pilotes devrait être bonne.

F1 : Après Hamilton, Ferrari recrute encore chez Mercedes ! https://t.co/YFzqeXRWst pic.twitter.com/rNQhwPRCfr — le10sport (@le10sport) May 13, 2024

«Hamilton semble tellement détendu, en paix avec lui-même»

« Je pense que si c’était le Lewis d’il y a sept ou huit ans, ce serait une relation délicate avec Charles. Mais maintenant, il semble tellement détendu, en paix avec lui-même, et je ne pense pas qu’ils auront du tout de problèmes à être coéquipiers, pas plus que Carlos [Sainz] et Charles en ce moment. Est-ce que je pense qu’ils fonctionneront bien ensemble ? Oui. Le point positif de Charles, c’est qu’il connaît l’équipe et parle italien » a d’abord expliqué le champion du monde 2009 dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Charles Leclerc va s’inspirer de Nico Rosberg ?