F1 : Lewis Hamilton annonce son successeur chez Mercedes ?

Alors que Mercedes n'a toujours pas officiellement tranché concernant la succession de Lewis Hamilton, le septuple champion du monde a pris position à ce sujet en donnant le nom du pilote qu'il aimerait voir dans son baquet la saison prochaine. Reste à savoir si Toto Wolff se rangera derrière l'avis du pilote britannique.

C'est probablement le principal enjeu de la silly season en Formule 1. La succession de Lewis Hamilton chez Mercedes est au cœur de toutes les spéculations. Pour remplacer le septuple champion du monde, qui rejoindra Ferrari en 2025, plusieurs noms sont avancés comme ceux de Carlos Sainz, Max Verstappen ou encore le jeune Kimi Antonelli. Et Lewis Hamilton a un avis très tranché sur la situation.

Hamilton vote pour Antonelli

« Carlos est un excellent pilote donc je pense que partout où il ira, il serait positif pour n’importe quelle équipe. Honnêtement, je n’ai aucune idée des projets de Toto Wolff, mais pour moi, il faut embaucher un jeune... Si c’était mon travail, si c’était mon rôle, j’embaucherais probablement Kimi plutôt que Carlos. Il y a bien sûr Max qui hésiterait, Toto a déjà beaucoup parlé à ce sujet donc je suppose qu’il va attendre. Je doute que Carlos attende aussi longtemps sinon c’est un risque pour lui de se retrouver sans baquet. Mais oui, je préfèrerais Kimi à Carlos dans mon baquet », assure le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

«Nous avons un jeune qui est très prometteur»