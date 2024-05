F1 - Mercedes : Lewis Hamilton réclame une signature historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la succession de Lewis Hamilton n'est pas encore réglée chez Mercedes, le septuple champion du monde s'est mouillé en prenant position dans ce feuilleton. Le Britannique a ainsi assuré qu'il verrait bien le jeune Kimi Antonelli dans son baquet la saison prochaine. Si jamais Toto Wolff écoute Lewis Hamilton, Antonelli pourrait devenir l'un des plus jeunes pilotes dans l'histoire de la Formule 1.

Depuis l'annonce du départ de Lewis Hamilton en début d'année, la question de sa succession chez Mercedes agite le paddock. Il faut dire que le baquet du septuple champion du monde est très convoité et plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. A l'image de celui de Carlos Sainz, poussé vers la sortie par l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. L'Espagnol, auteur d'un excellent début de saison, est également convoité par Audi, mais préfère prendre le temps de la réflexion avant de trancher. Max Verstappen fait également partie des options étudiées comme l'a confirmé Toto Wolff. Il faut dire que le triple champion du monde en titre pourrait quitter Red Bull compte tenu des récents mouvements au sein de l'écurie autrichienne. Cependant, Lewis Hamilton penche pour une troisième option, à savoir celle menant au très jeune Andrea Kimi Antonelli, pilote de F2 qui appartient à l'académie Mercedes.

Hamilton espère que Mercedes signera Antonelli...

« Carlos est un excellent pilote donc je pense que partout où il ira, il serait positif pour n’importe quelle équipe. Honnêtement, je n’ai aucune idée des projets de Toto Wolff, mais pour moi, il faut embaucher un jeune... Si c’était mon travail, si c’était mon rôle, j’embaucherais probablement Kimi plutôt que Carlos. Il y a bien sûr Max qui hésiterait, Toto a déjà beaucoup parlé à ce sujet donc je suppose qu’il va attendre. Je doute que Carlos attende aussi longtemps sinon c’est un risque pour lui de se retrouver sans baquet. Mais oui, je préfèrerais Kimi à Carlos dans mon baquet », confiait ainsi Lewis Hamilton, qui ne cache pas sa préférence pour sa succession chez Mercedes.

... qui pourrait devenir le 3e pilote le plus jeune de l'histoire

Et si jamais Toto Wolff venait à écouter Lewis Hamilton, Kimi Antonelli aurait l'occasion de marquer l'histoire en Formule 1. En effet, le premier Grand Prix de la saison 2025 se déroulera en Australie le 16 mars, date à laquelle l'actuel pilote de F2 aura exactement 18 ans, 6 mois et 18 jours. Par conséquent, s'il est dans le baquet de la Mercedes, il deviendrait alors le troisième pilote le plus jeune de l'histoire à prendre le départ d'un GP après Max Verstappen (17 ans, 5 mois et 15 jours) et Lance Stroll (18 ans, 4 mois et 26 jours). Et si le pilote Red Bull a placé la barre très haut en ce qui concerne les records de précocité, Antonelli peut toutefois rêver devenir le plus jeune pilote à remporter une course. Pour cela, il aurait toutefois peu de temps. Lorsque Max Verstappen décroche sa première victoire, en 2016, il avait 18 ans, 7 mois et 15 jours. Cela laisserait donc environ un mois au jeune pilote Mercedes pour s'imposer. Il faudrait ainsi qu'il remporte l'un des trois premiers rendez-vous de la saison 2025 en Australie, en Chine ou au Japon. En revanche, il aurait beaucoup plus de temps pour devenir le plus jeune poleman de l'histoire de la F1. Un record de précocité qui n'est pas détenu par Max Verstappen, mais bien par Sebastian Vettel (21 ans, 2 mois et 11 jours). Cela laisserait donc un peu moins de trois ans au pilote italien pour devenir le plus jeune poleman de l'histoire. Autrement dit, si Andrea Kimi Antonelli débarque chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, il serait en mesure de rapidement écrire l'histoire.