F1 : C’est terminé pour Verstappen, la terrible annonce

Arnaud De Kanel

Au fil des décennies, la Formule 1 a vu émerger de nombreux champions qui ont marqué l'histoire de ce sport. Récemment, Max Verstappen a pris le relais de Lewis Hamilton, dominant le paddock sans partage. Cependant, comme l'a souligné récemment Stefano Domenicali, toutes les grandes épopées ont une fin et Verstappen n'y échappera pas.

Battu par Lando Norris lors du Grand Prix de Miami, Max Verstappen commence-t-il à montrer des signes de déclin ? Bien que le pilote néerlandais reste le favori incontesté pour le titre de champion du monde, certaines voix s'élèvent pour suggérer que son règne pourrait être menacé plus tôt que prévu, en raison de la montée en puissance de ses concurrents. Pour le PDG de la F1, la fin de la domination de Max Verstappen approche !



F1 - Mercedes : Lewis Hamilton réclame une signature historique https://t.co/gWO9VMEAQN pic.twitter.com/kwO2mdHFKv — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Domenicali s'attend à la fin de l'hégémonie Verstappen

« La F1 n’est pas intervenue dans la domination de Red Bull, malgré les appels à modifier les règles l’an dernier. Il est juste de dire que nous ne fabriquons pas de faux résultats parce que quelqu’un fait mieux que les autres. Ce n’est pas l’objectif du sport. Et d’ailleurs, tout au long du sport, la Formule 1 a vécu des cycles où nous avons eu de grands coureurs qui ont gagné pendant de nombreuses années, les uns après les autres, ce n’est pas un facteur qui n’attire pas les gens », a confié Stefano Domenicali dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Bientôt peut-être qu’il y aura quelqu’un d’autre qui prendra cette place»