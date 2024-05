F1 : Verstappen a tremblé, il balance tout

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Max Verstappen s'est imposé d'une courte tête devant Lando Norris. Le pilote Red Bull a vu son avance fondre dans les derniers moments de la course et a terminé la course avec des pneus totalement usés. A la fin de ce septième Grand Prix de la saison, le triple champion du monde néerlandais a avoué avoir eu peur du retour du pilote McLaren.

À Miami il y a deux semaines, Max Verstappen avait terminé à la deuxième place, battu par Lando Norris. Sur le circuit d'Imola, le Néerlandais avait pris une belle avance avant de voir Lando Norris revenir dans son rétroviseur. Finalement, Verstappen a signé la cinquième victoire de la saison et assoit son avance en tête du classement des pilotes.

«J’ai dû attaquer à fond avec des pneus qui ne fonctionnaient plus»

Comme à Miami, Lando Norris a failli jouer un mauvais tour à Max Verstappen. Sauf que cette fois-ci, le Néerlandais a tenu bon malgré un état lamentable de ses pneus et la menace d'une pénalité de 5 secondes s'il sortait une nouvelle des limites de la piste. Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen raconte sa course : « J’ai attaqué toute la course. On était forts en pneus mediums, c’était plus difficile à gérer en durs, surtout dans les 10-15 derniers tours, je n’avais aucun grip, je glissais beaucoup. Lando s’est rapproché et j’ai dû attaquer à fond avec des pneus qui ne fonctionnaient plus. Je suis très heureux de gagner. »

«On peut se satisfaire d’une pole et d’une victoire»