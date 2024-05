F1 : Verstappen marque l'histoire chez Ferrari

Arnaud De Kanel

Celle là, on ne l'avait pas vu venir, Max Verstappen le premier. Désireux de remettre les pendules à l'heure lors du Grand Prix d'Imola après la déception de Miami, le Néerlandais a connu un début de week-end très compliqué avec de très mauvais chronos lors des essais libres. Il a finalement signé la pole sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, sa huitième consécutive. Une performance historique.

« C’était un week-end très difficile jusqu’ici, y compris ce matin, donc je suis très heureux d’être en pole, je ne m’y attendais pas. On a fait des derniers changements avant la qualif qui m’ont permis d’attaquer plus fort, et ce circuit est incroyable, c’est dur d’être à la limite, j’ai touché les graviers dans le dernier virage, et l’adrénaline est très haute. C’est un beau début d’année, et c’est spécial ici, ça fait 30 ans qu’il est décédé sur cette piste, et je suis heureux d’être en pole. C’est un bel hommage en quelque sorte, il était un pilote incroyable, surtout en qualifs, donc c’est une belle journée, pour moi et pour l’équipe ». Oui, Max Verstappen peut souffler. En signant le meilleur temps des qualifications sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, qui est situé à 80km du fief de la Scuderia à Maranello, le triple champion du monde en titre vient d'égaler deux records et reste donc en course pour les battre.

F1 : Coup dur pour Mercedes, il fait une terrible révélation https://t.co/Co47bfe8HM pic.twitter.com/1KmcIr9Nvu — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

Verstappen reçu 7 sur 7

Sept Grand Prix et sept pole position pour Max Verstappen cette saison. Cette régularité hallucinante lui permet d'égaler le précédent record détenu par Alain Prost et ses sept pole consécutives lors de la saison 1993. Mais ce n'est pas tout...

Verstappen comme Senna

Auteur de la pole lors du dernier Grand Prix de la saison 2023, Max Verstappen reste donc sur une série de huit pole. Il fait donc aussi bien qu'Ayrton Senna. Tout un symbole puisque c'est sur ce même circuit que le Brésilien perdait la vie il y a de cela 30 ans.