F1 : Ferrari va plomber Red Bull ? Le boss sort du silence

Le monde de la Formule 1 a tremblé l'hiver dernier, lors de l'annonce du départ de Lewis Hamilton de Mercedes pour aller chez Ferrari. Le transfert du siècle pour beaucoup et Ferrari pourrait ne pas s'arrêter là. Avec le départ annoncé d'Adrian Newey, l'ingénieur star de Red Bull, Ferrari pourrait être tenté de le recruter lui aussi. Mais pour le moment Frédéric Vasseur ne pas y penser.

En 2025, Ferrari aura une paire de pilotes que beaucoup aimeraient avoir, avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Depuis la nomination de Frédéric Vasseur à la tête de l'écurie italienne, Ferrari progresse et pourrait encore passer un cap si elle arrive à recruter une personnalité importante de Red Bull...

«Adrian a un palmarès impressionnant»

Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, a été interrogé sur le départ de l'ingénieur star de Red Bull, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Adrian a un palmarès impressionnant. C’est l’ingénieur qui a le plus de succès dans le paddock. Je ne connais pas les statistiques, mais je dirais que c’est probablement ça. Mais je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet. »

«Je fais confiance aux gars que nous avons dans l’équipe»