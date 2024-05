F1 : Verstappen choqué par Red Bull

Jean de Teyssière

Max Verstappen puissance 7 ! Ce samedi, à Imola, le pilote néerlandais a décroché sa septième pole position consécutive. Avec cinq succès cette saison, partir de la première place n'est pas gage de victoire mais cette nouvelle pole position est un record puisqu'il rejoint Alain Prost qui avait réussi pareille performance en 1993. Une pole position qui n'était pas acquise d'avance, selon Max Verstappen, heureux du travail réalisé par Red Bull.

Sept poles positions consécutives en début de saison, ce n'était plus arrivé depuis Alain Prost en 1993. Max Verstappen inscrit une nouvelle fois son nom en haut du panthéon de la Formule 1 et n'est qu'à un Grand Prix d'être le seul détenteur de ce record. Pour l'heure il lui faudra remettre les pendules à l'heure à Imola, deux semaines après la victoire de Lando Norris à Miami. Sur un circuit empreint d'histoire avec les trente ans de la mort du légendaire Ayrton Senna, le triple champion du monde de Formule 1 reste concentré.

Verstappen a une pensée pour Ayrton Senna

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Max Verstappen a tenu à rendre hommage à Ayrton Senna, décédé le 1er mai 1994 à Imola : « C’est un beau début d’année, et c’est spécial ici, ça fait 30 ans qu’il est décédé sur cette piste, et je suis heureux d’être en pole. C’est un bel hommage en quelque sorte, il était un pilote incroyable, surtout en qualifs, donc c’est une belle journée, pour moi et pour l’équipe . »

F1 : En colère contre Hamilton, Verstappen déballe tout https://t.co/4C83vTtA3A pic.twitter.com/lDUco41deG — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

«C’était un week-end très difficile donc je suis très heureux d’être en pole»