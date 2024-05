F1 : «Brisé», Verstappen raconte son calvaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur à Imola dimanche en devançant Lando Norris et Charles Leclerc, sa cinquième victoire en sept Grands Prix disputés, Max Verstappen n’a pas connu la course la plus simple sur le plan physique. Interrogé, le Néerlandais a reconnu avoir souffert au niveau du dos en raison des bosses présentes sur le circuit italien

À Imola, c’est encore Max Verstappen qui est monté sur la première marche du podium malgré les efforts de Lando Norris pour le rattraper. Charles Leclerc a quant à lui terminé troisième. Le Néerlandais a décroché un cinquième succès pour le septième Grand Prix de la saison, preuve de sa grande domination. Mais tout n’a pas été simple pour le champion de Red Bull, souffrant du dos après la course comme il l’a reconnu.

F1 - Verstappen : Ferrari prépare du lourd avant Hamilton ! https://t.co/FAgNYXpWPH pic.twitter.com/0sPhJiQ08a — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

« Je vais peut-être prendre des analgésiques »

« Je suis juste brisé par les bosses, pour être honnête , a reconnu Max Verstappen, relayé par F1 Only. Ce n’est pas tant que le côté physique des choses, mais c’est tellement bosselé ici. Après environ vingt tours, je l’ai vraiment senti dans mon dos. J’ai donc juste hâte de m’allonger sur le lit. Je vais peut-être prendre des analgésiques, et même un massage, je ne sais pas… »

« Très heureux de gagner ici »