F1 - Ferrari : Leclerc exulte et annonce du lourd

Jean de Teyssière

Ce dimanche, Max Verstappen s'est imposé devant Lando Norris et Charles Leclerc sur le circuit d'Imola lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Avec ce résultat, le Monégasque est passé devant Sergio Pérez au classement des pilotes, étant désormais deuxième. Le pilote Ferrari était ravi de cette troisième place, et il promet d'autres belles choses à Monaco.

Chez Ferrari, c'est la dernière saison avec le duo de pilotes Charles Leclerc - Carlos Sainz. Ensuite, l'Espagnol laissera sa place à Lewis Hamilton, qui quittera Mercedes à la fin de l'année. Ferrari se retrouve désormais dépassé par McLaren, qui réalise de belles choses mais Charles Leclerc reste optimiste.

«C’est incroyable d’être sur le podium ici à Imola devant les tifosi»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Charles Leclerc, le pilote Ferrari, se contentait de cette troisième place : « Au moins c’est un podium. Je suis très heureux que quand on gagne, et on n’a pas pu aujourd’hui. J’ai attaqué au début du deuxième relais pour mettre la pression sur Lando mais à la fin ils étaient très rapides. Le rythme de course était solide, on a manqué un peu de performance dans la première ligne droite, le reste du tour était bon donc c’est positif pour la suite de la saison. Et c’est incroyable d’être sur le podium ici à Imola devant les tifosi. »

«On va essayer de récupérer ce qu’il manque pour gagner»