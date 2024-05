F1 - Verstappen : Ferrari prépare du lourd avant Hamilton !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a eu chaud à Imola. Battu à Miami, le Néerlandais s'est imposé ce dimanche avec moins d'une seconde d'avance sur Lando Norris. Charles Leclerc, de son côté, a terminé sur le podium avec presque huit secondes de retard sur le Néerlandais. Ferrari estime donc qu'il est temps de hausser le rythme pour les évolutions de la voiture.

«Vous pouvez passer de la P5 à P1»

« Ce qui est vrai, c'est que nous en sommes au point où nous allons devoir accélérer le développement. Imaginez que quelqu'un puisse apporter une amélioration une course plus tôt. Quand vous avez trois équipes qui se tiennent en un dixième, vous pouvez passer de la P5 à P1. Cela signifie que nous devrons accélérer la mise 'sur le marché', ce sera crucial » a d’abord expliqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Ce sera le facteur clé»