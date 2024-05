F1 : Après Hamilton, Ferrari enchaine les signatures !

Arnaud De Kanel

Ferrari a bouclé la signature la plus importante de ces dix dernières années avec Lewis Hamilton. Et pour préparer au mieux l'arrivée du pilote britannique, la Scuderia continue de se renforcer à tous les étages. La semaine passée, elle a officialisé les venues de Jérôme d’Ambrosio et Loïc Serra en provenance de Mercedes.

Lewis Hamilton pilotera bel et bien pour Ferrari l'an prochain. La signature du septuple champion du monde en titre a été officialisé avant le début de la saison et les annonces s'enchainent depuis. Frédéric Vasseur est en train de créer une armada autour de lui pour remettre Ferrari au sommet de la F1.



Deux signatures chez Ferrari

La semaine passée, Ferrari a d'ailleurs annoncé deux signatures supplémentaires. Loïc Serra et Jérôme d’Ambrosio quittent en effet Mercedes afin de rejoindre Maranello. Le premier prendra la tête de l’ingénierie performance côté châssis chez Ferrari sous la houlette d’Enrico Cardile. Le second sera le directeur adjoint de Frédéric Vasseur. Ils prendront leur fonction le 1er octobre. « Nous venons d’officialiser l’arrivée de Loic Serra et Jérôme d’Ambrosio, libérés par Mercedes à partir du 1er octobre. Ce sont des ajouts pour renforcer l’équipe », a commenté le Français au quotidien La Repubblica .

Les précisions de Vasseur