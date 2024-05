F1 - Verstappen : Red Bull hallucine

Jean de Teyssière

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne a tenu toutes ses promesses. Avec la pole position de Max Verstappen, le pilote Red Bull a pris de l'avance en début de course avant d'être rattrapé dans les derniers tours par Lando Norris. Finalement, le Néerlandais s'est imposé et Christian Horner, le directeur de Red Bull, a loué sa capacité à résister à la pression.

Chez Red Bull, tout va bien. Max Verstappen a augmenté son avance en tête du classement des pilotes et des constructeurs. Dans les derniers tours, les pneus de Max Verstappen étaient totalement usés et Lando Norris a failli en profiter. Mais le pilote Red Bull a su faire preuve de sang-froid pour remporter sa cinquième course de la saison.

«Un excellent travail de Max»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Christian Horner, le directeur de Red Bull, était choqué de la fin de course réussie par son pilote : « Max Verstappen a subi dans les derniers tours une pression énorme. Parce que Max a eu trois avertissements sur les limites de la piste, il ne pouvait pas se permettre de se tromper d’un millimètre avec toute cette pression. Un excellent travail de Max. Lando arrivait fort à la fin de la course. C’était une course en deux mi-temps pour nous. La première moitié de la course a été très forte, nous avons pris 7,5 secondes d’avance. Dans la seconde moitié de ce dernier relais, Lando a commencé à nous rattraper très rapidement. Vous avez deux gars au sommet de leur art, comme Tyson Fury et Oleksandr Usyk. C’était littéralement secteur par secteur, une course fantastique en fin de course entre Max et Lando. »

F1 : Verstappen a eu chaud, McLaren vide son sac https://t.co/fOtqo3Bv2N pic.twitter.com/9RlhlLvnav — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

«La Ferrari aussi converge vers nous en termes de concept»