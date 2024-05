F1 : Coup dur pour Mercedes, il fait une terrible révélation

Jean de Teyssière

Après avoir dominé durant huit longues années la Formule 1, Mercedes n'y arrive plus. Avec toujours aucun podium cette saison, ce qui n'était jamais arrivé à l'écurie allemande depuis son retour en Formule 1, la monoplace offerte à leurs pilotes est incapable de jouer les premiers rôles. A Imola, pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, George Russell estime que McLaren et Red Bull seront intouchables...

Le septième Grand Prix de la saison devrait être alléchant. A Imola, pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, Max Verstappen a une nouvelle fois décroché la pole position, devant Oscar Piastri. Mais le pilote McLaren a été pénalisé et partira finalement de la cinquième place. C'est donc Lando Norris, l'autre pilote de McLaren qui sera derrière Max Verstappen, ce qui promet du spectacle vu leur dernière joute à Miami. Concernant Mercedes, Russell partira de la sixième place et Hamilton de la huitième.

«McLaren a apporté une évolution et a fait un grand pas en avant»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, George Russell a réagi à la séance de qualifications au cours de laquelle il est terminé avec le sixième meilleur temps : « Tout le monde amène des évolutions chaque semaine. Aston Martin apporte une grosse évolution et a fait un pas en arrière, ça montre à quel point c’est difficile. McLaren a apporté une évolution et a fait un grand pas en avant. Mon boulot est de garder les roues sur la voiture, et je pense que la sixième place était le maximum. J’ai fini le tour avec un sourire sur mon visage et je ne pense pas que l’on aurait pu faire mieux aujourd’hui. »

F1 : En colère contre Hamilton, Verstappen déballe tout https://t.co/4C83vTtA3A pic.twitter.com/lDUco41deG — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

«Je pense que McLaren a un rythme égal à Red Bull maintenant, ce qui est impressionnant»