F1 : Humiliation historique pour Mercedes et Hamilton

Dimanche à Imola, Mercedes a bouclé une nouvelle course sans être en mesure de s'approcher du podium. Lewis Hamilton et George Russell ont respectivement terminé 6e et 7e sur la ligne d'arrivée et bouclent donc un septième GP sans entrer dans le Top 4. Une première dans l'histoire pourtant très riche de la marque à l'étoile qui disputait le 300e Grand Prix de son histoire.

Depuis 2022 et l'instauration d'une nouvelle réglementation, l'hégémonie de Mercedes a pris fin de façon brutale. Et pour cause, non seulement l'équipe dirigée par Toto Wolff n'est plus en mesure de rivaliser pour le titre, mais surtout, elle n'est même pas la deuxième force du plateau. Ferrari s'est d'abord intercalée seule entre Red Bull et Mercedes en 2022, puis depuis la saison dernière, plusieurs écuries s'immiscent dans la hiérarchie à l'image d'Aston Martin durant la première partie de 2023, puis McLaren depuis un an. Et la tendance peine à s'inverser pour Mercedes.

Aucun Top 4 en 7 courses, une première pour Mercedes

En effet, dimanche, à Imola, Lewis Hamilton et George Russell n'ont jamais été en mesure de rivaliser pour un podium sur lequel sont montés Max Verstappen, Lando Norris et Charles Leclerc. Carlos Sainz et Oscar Piastri complètent le top 5 duquel les pilotes Mercedes sont encore exclus. Hamilton et Russell se sont effectivement classés respectivement sixième et septième à Imola. Par conséquent, la cinquième place décroché par l'ancien pilote Williams à Bahreïn lors du premier Grand Prix de la saison, reste le meilleur résultat obtenu par une Mercedes en 2024. Et c'est d'ailleurs historique puisque c'est la première fois de son histoire que l'écurie de la marque allemande ne décroche pas au moins un Top 4 lors des 7 premières courses de la saison. une statistique inquiétante pour Mercedes, qui prenait part au 300e Grand Prix de son histoire. D'autre part, une autre statistique va faire mal à Lewis Hamilton. En effet, en s'imposant à Imola, Max Verstappen a remporté la 59e course de sa carrière et possède désormais un ratio de victoire 30,73%, ce qui lui permet de passer devant le septuple champion du monde (30,38%) qui court après une victoire depuis le GP d'Arabie Saoudite 2021.

Toto Wolff reste toutefois confiant