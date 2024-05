F1 - Red Bull : Un cador vers Mercedes ? Il dénonce un problème

Benjamin Labrousse

Dernièrement, Red Bull avait lâché une bombe en officialisant le départ d’Adrian Newey, mythique ingénieur de l’écurie autrichienne, à partir du premier trimestre de 2025. Forcément, le Britannique est très convoité, que ce soit par Ferrari ou encore Mercedes. Mais pour Eddie Jordan, la future destination de Newey est complètement inconnue à ce jour.

L’empire Red Bull est il en train de s’effondrer peu à peu ? Si la bande à Christian Horner et Max Verstappen continue d’imposer son hégémonie sur le monde de la Formule 1, un départ majeur pourrait inverser la tendance concernant l’écurie autrichienne. En effet, le 1er mai dernier, l’équipe championne du monde publiait un communiqué afin d’officialiser le départ d’Adrian Newey, ingénieur clé de Red Bull et ce depuis 2005.

Ferrari et Mercedes suivent Newey

S’il deviendra donc libre à partir du premier trimestre 2025, le génie britannique est très convoité. Après avoir réussi à attirer Lewis Hamilton pour l’an prochain, Ferrari pourrait de nouveau réaliser un gros coup en s’attachant les services de Newey. Mais cela est également le cas pour Mercedes, les Flèches d’Argent souhaitant rapidement retrouver les sommets. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , l’ancien propriétaire de l’écurie Jordan, Eddie Jordan s’est exprimé sur l’avenir d’Adrian Newey.

« Il n’y a aucune envie d’Adrian d’aller dans une direction particulière pour le moment »