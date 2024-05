F1 - Red Bull : Le clan Verstappen calme tout le monde

Arnaud De Kanel

Grand artisan du succès de Red Bull, Adrian Newey a pris la décision de quitter l'écurie autrichienne. Certains s'inquiètent des répercussions que ce départ pourrait avoir mais Helmut Marko se veut rassurant. Membre de la garde rapprochée de Max Verstappen, l'Autrichien préfère minimiser l'impact du départ de Newey.

Visiblement démotivé par les tensions qui couvaient en interne, Adrian Newey a préféré quitter Red Bull. Cela n'aura évidemment aucun impact sur la saison en cours étant donné que la monoplace autrichienne est déjà sur roues. Or, les répercussions pourraient être importantes pour les saisons à venir et certains vont même à penser que le départ de Newey pourrait marquer la fin de la domination de Red Bull. Helmut Marko n'est pas de cet avis puisqu'il a confiance en la relève.



Marko ne craint rien

« J’ai déjà dit qu’il est un designer exceptionnel qui a en quelque sorte perdu son feu. Personnellement, j’en suis vraiment désolé, mais nous avons une équipe technique très large et bien positionnée au fil des années, avec des gens expérimentés comme Pierre Waché et des plus jeunes comme Enrico Balbo ou Ben Waterhouse », a confié le conseiller sportif de Red Bull dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il faut aussi se rappeler qu’il n’était plus dans l’équipe au quotidien»