F1 - Alpine : Le successeur d'Ocon déjà connu ?

Après sa très grosse erreur au 1er tour du Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon s’est fait incendier par son directeur, Bruno Famin. A tel point qu'une possible suspension est évoquée pour la prochaine course, dans deux semaines au Canada. Une sanction qui pourrait permettre à d’autres pilotes de s’illustrer. Deux d'entre eux semblent déjà dans le coup.

Ce dimanche, lors du Grand Prix de Monaco de Formule 1, les deux pilotes de chez Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont eu un accrochage dès le premier tour ce qui a gâché la course du premier. Le second a, quant à lui, pu continuer et aller chercher un point important dans un début de saison chaotique pour Alpine. Après l’accident, des tensions sont apparues et le directeur sportif de chez Alpine, Bruno Famin, a déclaré qu’il fallait « trancher dans le vif ». Et Esteban Ocon pourrait en faire les frais.

Ocon sous pression, une suspension en vue ?

En effet, ces derniers jours, plusieurs informations ont circulé selon lesquelles, Alpine pourrait envisager de suspendre Esteban Ocon pour une course, suite à une série de performances en deçà des attentes et des tensions internes croissantes. Une suspension qui pourrait intervenir dès le prochain Grand Prix, au Canada. Cette décision radicale pourrait ouvrir la voie à une réévaluation complète de la stratégie de l'équipe et, potentiellement, à un changement de pilote pour la prochaine course.

Une opportunité pour un jeune talent