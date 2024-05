F1 : Révolution en cours pour Alpine ? Gasly annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Ce samedi, à l’occasion des qualifications du Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly a réalisé un véritable exploit en hissant sa monoplace jusqu’en Q3, une grande première pour Alpine cette saison. Alors qu’il s’élancera depuis la dixième position ce dimanche (15h), le Français s’est félicité de l’excellent travail réalisé par les siens.

Une semaine après un Grand Prix d’Émilie-Romagne particulièrement décevant, Alpine a signé la meilleure séance de qualifications de la saison. L’écurie française, qui ne dispose pour l’instant que d’un seul petit point au classement des constructeurs, a vu Esteban Ocon et Pierre Gasly terminer respectivement 11ème et 10ème des qualifications. Surtout, le second aura réussi à se hisser en Q3, ce qui constitue une première pour Alpine cette saison. Si les deux pilotes tricolores ont ainsi la possibilité d’inscrire de précieux points ce dimanche, Pierre Gasly a semblé très satisfait des progrès réalisés.

F1 - Alpine : Il annonce un transfert surprise pour Ocon et Gasly https://t.co/kOdBOJSSUS pic.twitter.com/n0FW1nNgsY — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

« J’ai pris beaucoup de risques »

« Je suis très heureux d’avoir atteint la Q3 pour la première fois de l’année aujourd’hui » , a ainsi lâché le Normand, dans des propos relayés par F1Only . « J’ai pris beaucoup de risques et j’ai touché le mur une fois de trop, mais il faut saisir sa chance en qualifications à Monaco. En fin de compte, je suis satisfait du résultat même si nous pouvions faire mieux » .

« Nous savons que Monaco est un circuit plein d’opportunités »