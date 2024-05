F1 - GP de Monaco : Pierre Gasly réclame un tour de magie à Alpine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison plus que compliqué, Pierre Gasly se présent à Monaco sans grands espoirs, mais avec la volonté de décrocher enfin des points. Pour cela, le pilote français aura besoin d'un tour de magie d'Alpine dès le samedi en qualifications, afin de pouvoir briller dimanche en course.

Malgré ses ambitions, Alpine ne cesse de décevoir. Après un début de saison catastrophique, l'écurie française a légèrement redressé la barre grâce à des améliorations apportées à Miami notamment. Mais pour le moment, cela s'est simplement concrétisé par un petit point arraché par Esteban Ocon en Floride. Loin d'être suffisant pour se réjouir, surtout pour Pierre Gasly, conscient qu'à Monaco, il aura besoin d'un tour de magie en qualifications samedi afin d'être le mieux placé possible pour réaliser une belle performance dimanche en course.

«Il nous faudra un peu de magie samedi»

« C’est probablement l’épreuve du calendrier la plus proche de la France, donc même si ce n’est pas une manche à domicile – le terme est réservé à Charles [Leclerc] – c’est spécial pour l’équipe et nous pilotes avec autant de soutien français à Monaco. C’est la course que j’attends le plus de la saison. Il y a beaucoup de risques, mais la récompense n’en est que plus belle, comme l’écurie l’a vécu l’an dernier. J’ai un goût d’inachevé depuis douze mois, donc je suis prêt à y reprendre le volant », assure le pilote Alpine dans des propos rapportés par F1i, avant d'en rajouter une couche.

«Je suis fin prêt !»