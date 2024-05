F1 - GP de Monaco : La grande annonce du clan Alonso !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce week-end, les pilotes de F1 ont rendez-vous à Monaco pour le Grand Prix le plus attendu de la saison. L'occasion pour plusieurs d'entre eux de briller sur un circuit urbain très particulier sur lequel il est très difficile de doubler. Fernando Alonso espère ainsi rééditer l'exploit de la saison dernière lors de laquelle il avait terminé deuxième derrière Max Verstappen. Et Pedro de la Rosa y croit.

Seulement 19e à Imola, Fernando Alonso n'a pas pu mettre à profit les améliorations apportées par Aston Martin sur sa monoplace. Le double champion du monde était donc très frustré d'autant plus qu'il est loin de connaître la même réussite que la saison dernière. L'Espagnol n'a effectivement pas fait mieux qu'une cinquième place, c'était à Djeddah. Pas conséquent, le GP de Monaco arrive à point nommé pour se relancer. Deuxième sur la grille et à l'arrivée en Principauté la saison dernière, Fernando Alonso espère renouer avec le podium dimanche comme l'annonce Pedro de la Rosa, ambassadeur d'Aston Martin dont il est très proche.

«Le samedi, tout se joue»

« Monaco est une course avec une vitesse moyenne très basse, qui nécessite une des réglages uniques, que vous n’utiliserez nulle part ailleurs. Avec Lance et Fernando, nous avons deux pilotes très expérimentés, donc après les premiers tours, nous devrions savoir où nous serons, car ils n’ont pas besoin de beaucoup de tours pour prendre de la vitesse. Monaco représente également une nouvelle opportunité de continuer à apprendre sur nos récentes évolutions. Une bonne qualification sera la clé d’une bonne course. Les qualifications à Monaco sont très importantes - vous devez concentrer les réglages de votre voiture sur ce seul tour. Le samedi, tout se joue. Vous abordez les qualifications aussi motivé et nerveux que vous l’êtes pour le début d’un Grand Prix et vous êtes comme ça pendant toute la séance. Après, on est vidé, car 90% du week-end est déjà fait. Vous avez fait la partie la plus difficile et il est très difficile de dormir le samedi soir parce que vous avez tout donné et que votre niveau d’adrénaline est très élevé. La qualification est le défi le plus important et le plus palpitant du week-end monégasque », assure l'ancien pilote espagnol dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

«Les meilleurs pilotes brillent toujours à Monaco»