F1 : Ferrari veut faire un énorme cadeau à Leclerc

Après avoir disputé un Grand Prix en Italie, sur le circuit d'Imola, Ferrari pourra compter une nouvelle fois sur ses fans qui seront présents en nombre à Monaco ce week-end pour le Grand Prix le plus prestigieux de la planète. Charles Leclerc, le Monégasque, cherche toujours à remporter cette course à domicile et Ferrari va tout faire pour qu'il y arrive.

À Monaco, le meilleur classement de Charles Leclerc est quatrième, en 2022. Le pilote monégasque de Ferrari ne brille pas autant qu'il ne le souhaiterait mais la bonne forme du moment chez la b pourrait lui permettre d'enfin décrocher cette victoire qu'il attend...

«Cela ne fait que renforcer la particularité d’être un pilote monégasque pilotant à Monaco»

Arthur Leclerc, le frère cadet de Charles explique, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , à quel point le Grand Prix de Monaco compte pour lui : « Le Grand Prix de Monaco représente tout pour nous. C’est l’endroit où nous sommes nés, où nous sommes allés à l’école et où vivent nos proches. Monte-Carlo est une petite ville et la Principauté est un petit pays, alors bien sûr, nous bénéficions d’un grand soutien de la part de la population. Comme chaque année, notre famille et nos amis viennent et c’est amusant parce que la piste est juste à quelques centaines de mètres de notre maison. Bien sûr, en dehors de notre vie personnelle, le Grand Prix de Monaco est un circuit historique, l’un des plus célèbres - sinon n’est le plus célèbre - Grand Prix au monde, et l’ambiance qui y règne est folle. Cela ne fait que renforcer la particularité d’être un pilote monégasque pilotant à Monaco. L’année dernière, j’y ai couru en Formule 2 et même si le week-end a été décevant, c’était vraiment spécial de courir dans ma ville natale, entouré de ma famille, avec Charles. »

Vasseur veut aider Leclerc à gagner à Monaco