F1 - Leclerc : La fin de l’incroyable malédiction ?

Arnaud De Kanel

Vainqueur de son cinquième Grand Prix de la saison à Imola la semaine dernière, Max Verstappen fait de nouveau office de favori pour l'une des courses les plus attendues du calendrier, à Monaco. Ce week-end, les vingt pilotes se disputeront une victoire de prestige sur le Rocher mais l'un d'entre-eux en rêve plus que les autres. Il s'agit de Charles Leclerc, maudit sur ses terres depuis le début de sa carrière.

La Formule 1 continue ce week-end et pose ses quartiers à Monaco dans un décor idyllique. Ce Grand Prix de Monte Carlo est l'un des plus convoités du calendrier et tous les pilotes rêvent de le remporter au moins une fois. Charles Leclerc n'en pense pas moins, lui le Monégasque qui est frappé par la malédiction sur le Rocher.



F1 - Grand Prix de Monaco : Gasly lâche une grande annonce https://t.co/ZlGdopZX3Z pic.twitter.com/8nsac3eOCc — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

La malédiction de Leclerc à Monaco

En cinq participations au Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc a abandonné à trois reprises. Les deux seules fois où il a vu la ligne d'arrivée, il n'a pas réussi à se hisser sur le podium, lui qui est tout de même monté à 34 reprises sur la boite durant sa carrière. Mais voilà, Monaco, sa ville, se refuse à lui et l'heure est peut-être enfin venue pour lui de briser cette malédiction. La tâche s'annonce compliquée, d'autant plus qu'il court après sa première victoire depuis le 10 juillet 2022. Leclerc parviendra-t-il à réaliser l'exploit ? Voici le programme du week-end.



Les pilotes devront couvrir les 260,286 km de course, soit 78 tours de 3,337 km dans les rues de Monaco et ses 19 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce vendredi dès 13h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 17h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 12h30, suivie des qualifications à 16h sur Canal+ . Enfin, le départ du Grand Prix de Monaco sera donné dimanche à 15h sur Canal+.

Le programme complet à Monaco