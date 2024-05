F1 : Nouvel exploit pour Alpine ? Il déballe tout

Benjamin Labrousse

Après un Grand Prix d’Émilie-Romagne pas véritablement concluant, Alpine met le cap sur Monaco. L’écurie française, qui ne compte qu’un seul point pour le moment, va s’en remettre à Pierre Gasly et Esteban Ocon. 3ème sur le tracé monégasque la saison passée, Ocon ne pense pas être en capacité de rééditer cet exploit.

Cela serait un euphémisme que de dire qu’Alpine a manqué son début de saison 2024. Après sept courses disputées, l’écurie française basée à Enstone n’a obtenu qu’un seul petit point, grâce à la 10ème place d’Esteban Ocon début mai à Miami. Si Alpine espère toujours retrouver des couleurs à Monaco, Ocon lui, se souvient de sa 3ème place obtenue l’an dernier sur le mythique circuit monégasque. En revanche, ce dernier ne croit pas en un nouvel exploit.

« On ne part pas dans l'esprit que ça arrivera »

« On ne le refera pas, et on ne part pas dans l'esprit que ça arrivera. Je me souviens que dès les premiers essais libres, je me sentais en confiance dans la voiture, et ça s'était passé de mieux en mieux, séance après séance. Et dans le dernier run de Q3, j'avais pu totalement lâcher les chevaux, prendre tous les risques. Je ne sais pas si je pourrais reproduire ça cette année » , a ainsi déclaré Esteban Ocon dans des propos rapportés par l’Equipe .

« On ne doit pas lâcher le morceau »