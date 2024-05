F1 - Grand Prix de Monaco : Gasly lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Une fois de plus, Alpine et Pierre Gasly auront connu une course compliquée cette saison. A l’occasion du Grand Prix d’Émilie-Romagne dimanche dernier, le Normand n’a pas su peser sur la course. En revanche, alors que se profile le Grand Prix de Monaco, Gasly souhaite absolument redresser la barre. Explications.

Le début de saison maussade d’Alpine s’est poursuivi tranquillement du côté d’Imola dimanche dernier. Avec les 16èmes et 14èmes places pour Pierre Gasly et Esteban Ocon, l’écurie française a de nouveau prouvé que de nombreux éléments manquaient afin de retrouver de bonnes performances. Le mental de Pierre Gasly, lui, est cependant resté intact. A l’approche du Grand Prix de Monaco, le plus proche de France cette saison, le pilote de 28 ans s’est livré sur ses ambitions.

« C’est la course que j’attends le plus de la saison »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Pierre Gasly a affirmé que le mythique tracé de Monaco le faisait rêver : « C’est probablement l’épreuve du calendrier la plus proche de la France, donc même si ce n’est pas une manche à domicile, c’est spécial pour l’équipe et nous pilotes avec autant de soutien français à Monaco. C’est la course que j’attends le plus de la saison. Il y a beaucoup de risques, mais la récompense n’en est que plus belle, comme l’écurie l’a vécu l’an dernier [avec le podium d’Esteban Ocon]. J’ai un goût d’inachevé depuis douze mois, donc je suis prêt à reprendre le volant » , affirme Gasly.

« Il nous faudra un peu de magie »