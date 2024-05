F1 : Verstappen, Alonso, Ocon… Ils ont fait le show !

Arnaud De Kanel

La Formule 1 est à Monaco ce week-end et l'occasion était trop belle de revenir sur l'édition précédente, plus précisément sur les qualifications. Comme souvent, Max Verstappen avait décroché la pole au terme d'un spectacle hallucinant où tour à tour, Esteban Ocon, Charles Leclerc et Fernando Alonso avaient réalisé des temps exceptionnels avant l'arrivée du Néerlandais.

La légende raconte qu'il est impossible de doubler dans les rues de Monaco. Alors, les pilotes de Formule 1 savent que la course du dimanche se joue en partie le samedi en qualifications lorsque la piste est ouverte. La pole position sur le Rocher confère un avantage encore plus important que sur les circuits traditionnels et tout le monde l'a compris. C'est pour cela que la saison passée, la Q3 nous a offert un spectacle totalement dingue.



🔙 Quelle bataille entre Alonso et Verstappen pour la pole ! 😱



A Monaco l'an dernier, les deux champions s'étaient disputés le meilleur temps de manière fantastique.



Le Néerlandais l'avait emporté en touchant le mur à 2 reprises ! 🇲🇨 #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/wd5K9q9p55 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 22, 2024

Ocon, Leclerc, Alonso, Verstappen... La folie à Monaco

Alors que Fernando Alonso avait réalisé le meilleur temps, Max Verstappen ressortait des stands afin d'améliorer sa tentative. Le pilote Red Bull avait alors fait mieux de 50 centièmes et s'était donc emparé du meilleur temps avant le tour sensationnel d'Esteban Ocon. Auteur d'un énorme chrono (1'11''553), le Français venait de mettre tout le monde d'accord et il était bien parti pour signer la pole. Deux minutes plus tard, Charles Leclerc améliorait ce chrono de 99 millièmes. Le Monégasque touchait au but mais un Alonso des grands jours venait le coiffer. Le vétéran espagnol pensait avoir fait le plus dur mais derrière, il restait Max Verstappen. En retard sur les deux premiers secteurs, le Néerlandais a pris tous les risques, heurtant à deux reprises le mur, pour finalement arriver en trombe sur la ligne et signer le meilleur temps. Complètement dingue.

«J’ai tout donné dans le dernier»