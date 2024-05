F1 : «Choqué», Gasly se lâche après l’accident !

Ce dimanche après-midi, Pierre Gasly a inscrit son premier point de la saison en terminant à la 10ème place du Grand Prix de Monaco. Néanmoins, le Normand a vécu un début de course animé en étant poussé à l’erreur par son propre coéquipier Esteban Ocon. Après la course, Gasly s’est dit « choqué » du comportement de son partenaire chez Alpine.

Un véritable ouf de soulagement pour Pierre Gasly du côté de Monaco. Et pour cause, le pilote français a obtenu son premier point de la saison, le tout après avoir propulsé Alpine en Q3 également pour la première fois cette saison ce samedi lors des qualifications. Du côté de l’écurie française en revanche, la course aura été ternie par l’attaque excessive d’Esteban Ocon sur son propre coéquipier.

Parti juste derrière Pierre Gasly, Ocon a voulu doubler ce dernier dès les premiers virages, provoquant ainsi un accident entre les deux pilotes. Heureusement pour Alpine, un drapeau rouge déployé suite à un énorme choc entre Sergio Perez (Red Bull) et Kevin Magnussen (Haas) aura permis à Gasly de repartir, tandis qu’Ocon de son côté, a été contraint à l’abandon. Si le directeur d’Alpine Bruno Famin a fustigé l’attitude d’Esteban Ocon et que ce dernier s’est excusé sur les réseaux sociaux, Pierre Gasly s’est également exprimé sur cet accident surréaliste.

Today’s incident was my fault, the gap was too small in the end and I apologise to the team on this one. Hoping for a deserved points-finish for the team today.