F1 - Alpine : Il annonce un transfert surprise pour Ocon et Gasly

La rédaction

Auteurs tout deux d’un début de saison compliqué avec Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly arrivent en fin de contrat à l'issue de la saison et pourraient bien être intéressés par un départ de l’écurie française. D'ailleurs, le patron de Haas Ayao Komatsu leur ouvre la porte pour une arrivée en 2025.

Avec seulement 1 point en 7 grands prix, Alpine vit un très mauvais début de saison de Formule 1. Pour autant, les pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly n’y sont pas pour grand chose puisque c’est plutôt la voiture qui n’est pas performante en ce début de saison. Les deux Français, arrivant en fin de contrat et voyant leur voiture très peu compétitive, pourraient bien avoir des envies de départ. D'ailleurs, l'écurie Haas semble très intéressée par le profil des deux pilotes tricolores.

F1 - GP de Monaco : Pierre Gasly réclame un tour de magie à Alpine https://t.co/07Z47SxejM pic.twitter.com/HtVMV7Oqis — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Haas en discussions pour Ocon en 2025

Selon Motorsport , l'écurie Haas aurait confirmé son intérêt pour Esteban Ocon pour la saison 2025. Ocon, actuellement pilote chez Alpine, pourrait être en quête de nouveaux défis après plusieurs années avec l'équipe française. Haas, cherchant à changer son duo de pilotes, verrait en Ocon un atout de taille grâce à son expérience et ses compétences pour pallier au départ de Nico Hülkenberg, recruté par Kick Sauber qui deviendra Audi en 2026.

Un avenir incertain pour Gasly

Parallèlement à cela, l'avenir de Pierre Gasly chez Alpine semble également en discussion. Avec les rumeurs concernant Ocon, des spéculations émergent sur le futur de Gasly au sein de l'écurie française. Ce dernier serait également potentiellement intéressé par un départ et une nouvelle fois Haas pourrait en profiter, comment en témoignent les propos du Team Principal de Haas, Ayao Komatsu : « Nous discutons également avec l'autre pilote français. Il n'y a aucune raison que je ferme la porte à ce stade. Donc quiconque vient nous voir et ayant un intérêt pour nous, je ne ferme la porte à personne. Alors oui, Esteban est l'un d'entre eux. Mais un parmi tant d’autres. »

L'impact sur l'écurie Alpine

Ces possibles transferts marqueraient un tournant significatif pour Alpine. Le possible départ d'Ocon et les incertitudes entourant Gasly pourraient obliger l'équipe à revoir sa stratégie. En misant par exemple sur de jeunes talents de son académie, à l'image de Victor Martins et Jack Doohan. Alpine devra naviguer avec précaution pour assurer une transition en douceur et préserver ses ambitions en Formule 1. Les prochains mois seront déterminants pour clarifier ces situations et planifier l'avenir de l'écurie