F1 : Un renfort débarque chez Alpine, Alonso annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Alpine continue sa réorganisation en interne. L'écurie tricolore a récemment annoncé l'arrivée de David Sanchez qui occupe désormais le rôle de directeur technique exécutif. Un renfort important pour Alpine et qui pourrait permettre à l'écurie de progresser dans les prochains mois si l'on en croit le vétéran Fernando Alonso.

S'il y a bien une écurie qui déçoit cette saison, c'est Alpine. La formation tricolore désormais dirigée par Bruno Famin est à la traine et s'est retrouvée confrontée à une importante vague de départs ces derniers mois. Rien ne s'est arrangé la semaine dernière à Monaco où un psychodrame a éclaté après qu'Esteban Ocon ait accroché son coéquipier Pierre Gasly. Pour autant, les dirigeants tentent de ramener de la sérénité depuis quelques semaines en recrutant du personnel qualifié comme David Sanchez, nouveau directeur technique exécutif de l'écurie. Une signature qui a été validée par un certain Fernando Alonso, heureux à l'idée de voir son compatriote œuvrer dans son ancienne équipe.

F1 : Leclerc au sommet, Ferrari lâche une révélation https://t.co/X9ayEqqQT3 pic.twitter.com/GP6eOsN3zw — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Alonso satisfait de la venue de Sanchez chez Alpine

« C'est un bon choix. Je le connais évidemment très bien et nous avons passé de nombreuses années ensemble. Je veux dire, tous les directeurs techniques ou les cadres supérieurs, les concepteurs, en Formule 1, ont une connaissance incroyable des voitures et ils sont tous très professionnels et constituent un très bon ajout à n’importe quelle équipe », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«J’espère que mon ancienne famille, Alpine, pourra faire un bon pas en avant»