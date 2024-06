F1 - Leclerc : «Le début de la fin» annoncé par Ferrari !

Benjamin Labrousse

Lors du Grand Prix de Monaco dimanche dernier, Charles Leclerc a remporté la plus belle victoire de sa carrière. Désormais solide deuxième au classement du championnat du monde, le Monégasque espère confirmer sa belle dynamique lors des prochaines courses. Mais pour le directeur de Ferrari Frédéric Vasseur, hors de question de se relâcher pour les siens.

Après deux tentatives manquées en 2021 et 2022, Charles Leclerc a finalement réussi à remporter le Grand Prix de Monaco. Dimanche dernier, c’est bien le pilote monégasque qui a franchi la ligne en première position, pour ce qui est assurément la plus belle victoire de sa carrière. Rapidement, le Team Principal de Ferrari Frédéric Vasseur affirmait que ce succès allait permettre à Leclerc de faire « un pas en avant » dans sa carrière.

« Cette victoire l’aidera beaucoup »

« Je pense que cette victoire l’aidera beaucoup, c’est certain, en termes de confiance. Je pense que l’une des caractéristiques des vainqueurs est qu’ils ont l’habitude de gagner à un moment donné. Ils ont la confiance nécessaire pour gérer la situation et même lorsque quelque chose arrive, ils ont l’assurance que ce n’est pas grave et qu’ils y parviendront la prochaine fois. Lorsque vous avez des doutes, c’est une grande différence et je pense qu’à partir de celle-ci, vous ferez certainement un pas en avant » , déclarait le Français.

« Si vous commencez à être convaincu que ce que vous faites est bon, c'est le début de la fin »