F1 : Leclerc brise la malédiction, Hamilton fait beaucoup mieux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est probablement la victoire qu'attend tout pilote de F1. Remporter son Grand Prix à domicile a une saveur particulière, d'autant plus lorsque l'on est Monégasque. C'est le cas de Charles Leclerc, qui a d'ailleurs brisé la malédiction en s'imposant enfin lors du GP de Monaco dimanche. Néanmoins, le pilote Ferrari reste très éloigné des huit victoires de Lewis Hamilton sur ses terres.

Dimanche, Charles Leclerc a enfin brisé la malédiction de son Grand Prix national en remportant le GP de Monaco après avoir connu plusieurs échecs très frustrants. Parti de la pole en 2021 et 2022, le pilote Ferrari a donc du attendre sa troisième pole position pour s'imposer dans les rues de la Principauté. La victoire à Monaco a toujours une saveur particulière, mais lorsque c'est son Grand Prix national, cela prend une dimension impressionnante. Charles Leclerc est d'ailleurs le premier Monégasque à s'imposer lors du GP de Monaco.

F1 : Leclerc imbattable ? Il lâche un aveu https://t.co/oGMdtY7sWF pic.twitter.com/aFH9hmIHWB — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Lewis Hamilton a remporté 8 fois son GP national

Mais bien évidemment, le pilote Ferrari n'est pas le seul à s'être imposé dans son Grand Prix national. Lewis Hamilton en a même fait une spécialité puisqu'il s'est imposé à huit reprises à Silverstone (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021). Un record pour le septuple champion du monde qui devance Alain Prost dans ce classement. Le quadruple champion du monde s'est imposé à six reprises en France, sur trois circuits différents. Jim Clark a quant à lui remporté cinq fois son GP national, mais également sur trois tracés distincts en Grande-Bretagne. Avec quatre victoires à domicile, Juan Manuel Fangio, Nigel Mansell et Michael Schumacher complètent ce classement. Parmi les pilotes encore en activité, Max Verstappen a remporté les trois dernières éditions du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Enfin Fernando Alonso s'est également imposé trois fois à domicile, mais deux sont simplement compatibilisées. En effet, seuls ses succès à Barcelone en 2006 et 2013, sa dernière victoire en date, sont pris en en compte en tant que victoire à domicile. Son succès à Valence en 2012 n'entre pas en compte car il s'agissait du GP d'Europe, et non pas du GP d'Espagne.

Leclerc est toutefois en plein rêve