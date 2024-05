F1 : Red Bull annonce une catastrophe à 3M€ !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Monaco a eu des allures de fiasco total pour Red Bull ce dimanche. Si Max Verstappen n'a terminé que sixième, Sergio Pérez a quant à lui été contraint à l'abandon. Victime d'un crash spectaculaire, le Mexicain s'est retrouvé avec une voiture en piteux état. L'écurie autrichienne évalue d'ailleurs le coût des dégâts à plusieurs millions d'euros.

«C'est un gros handicap pour nous»

« C'est un autre accident dans lequel Magnussen est impliqué. Il faut regarder attentivement les images. Dieu merci, tout s'est bien terminé, mais c'était une situation très critique. J'ai été surpris de la rapidité avec laquelle [les commissaires] ont clos l'incident. Est-ce qu’on peut faire appel ? Non, ce sont des décisions que l'on peut difficilement influencer. Mais d'une part, c'était dangereux, et d'autre part, les dégâts sont de deux ou trois millions. Et c'est un gros handicap pour nous avec le plafond budgétaire » a ainsi indiqué Helmut Marko dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Sergio Pérez va devoir redresser la barre

Le début de saison de Sergio Pérez commence d’ailleurs à inquiéter Red Bull. Alors qu’il dispose de l’une des meilleures voitures de la grille, le pilote de 34 ans ne pointe qu’à la cinquième place du championnat de F1. Le Mexicain commence même à se faire distancer par Charles Leclerc, ce qui n’annonce rien de bon pour son avenir au sein de chez Red Bull. Avant le début de saison, l’écurie autrichienne avait laissé entendre qu’en cas de bonne saison, Sergio Pérez pourrait rester aux côtés de Max Verstappen. S’il ne redresse pas la barre rapidement, il va sans doute devoir se préparer à faire ses valises. À suivre...