F1 - Ferrari : Avant Hamilton, Leclerc menace Verstappen !

Max Verstappen a encaissé sa troisième défaite de la saison ce dimanche à Monaco. Charles Leclerc a réussi à briser la malédiction pour s'imposer chez lui. D'ailleurs, le pilote de Ferrari n'a pas manqué à lancer un véritable avertissement à son rival de chez Red Bull avant que Lewis Hamilton ne débarque au sein de la Scuderia.

Décidément, Max Verstappen est loin d’être imbattable cette saison. Déjà tombé en Australie puis à Miami, le pilote de Red Bull s’est aussi incliné à Monaco ce dimanche. Charles Leclerc est parvenu à briser la malédiction et à s’imposer chez lui. Désormais, 31 points séparent le pilote de Ferrari du triple champion du monde en titre au classement de la F1. Et le Monégasque n’a pas manqué de lancer un réel avertissement à Max Verstappen avant l’arrivée de Lewis Hamilton.

F1 - GP de Monaco : Leclerc brise la malédiction https://t.co/fFpTU7B7Xb pic.twitter.com/ju4FiUSAQc — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

«Je suis extrêmement content du travail que nous faisons»

« Le tournant de la saison a eu lieu il y a quelques courses déjà. Nous n’avions pas vraiment la voiture pour gagner une course lors des derniers Grands Prix. Cependant, nous l’avons fait ici, à Monaco, et je savais qu’il fallait saisir l’opportunité, et c’est ce que j’ai fait. Sur ce point, nous avons fait du très bon travail. J’ai eu deux qualifications où j’ai eu du mal au début de la saison, mais à partir de là, j’ai travaillé sur mon rythme de qualification, et depuis, je suis extrêmement content du travail que nous faisons. Donc, oui, je suis vraiment content de la façon dont cela se passe, et j’espère que cela nous amènera à de nombreuses autres victoires » a d’abord expliqué Charles Leclerc dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je ne pense pas au championnat pour l’instant»