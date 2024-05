F1 : Désillusion pour Verstappen, il est abattu

Benjamin Labrousse

6ème des qualifications du Grand Prix de Monaco ce samedi, Max Verstapppen n’a pas bougé ce dimanche lors de la course. Le triple champion du monde n’aura pas réussi à animer une course qu’il qualifie de « très ennuyeuse ». Pire, « Super Max » a semblé abattu après ce Grand Prix, lui qui estime n’avoir rien pu faire afin d’inverser la tendance.

Un week-end à oublier pour Max Verstappen. L’étau se resserre autour du triple champion du monde battu à Miami par Lando Norris (McLaren), et menacé la semaine dernière à Imola. Auteur de qualifications décevantes, Verstappen n’a pas su inverser la tendance ce dimanche après-midi sur le mythique tracé de Monaco.

F1 : «Dramatique», Verstappen enrage ! https://t.co/YZvQLLJrcg pic.twitter.com/93XyV4rBSw — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

« Il y avait pas grand chose à faire »

6ème à l’arrivée, le vainqueur de l’édition 2023 semblait résigné au micro de Canal + après la course : « C’était une course extrêmement ennuyeuse, la stratégie de course a été ruinée avec le drapeau rouge : pour ceux qui partaient en médiums, ils ont pu passer aux durs et les autres ont dû faire l’opposé. Donc ça a rendu les choses très compliquées, il a fallu énormément ralentir pour pouvoir tenir jusqu’au bout. Il y avait pas grand-chose à faire » .

Verstappen sur Leclerc : « Je suis très heureux pour lui et enfin il a eu de la réussite »