F1 : Charles Leclerc va réaliser son rêve ?

Et s'il brisait enfin la malédiction ? Auteur de la pole position pour la troisième fois de sa carrière chez lui, à Monaco, Charles Leclerc est dans les meilleures dispositions pour réaliser l'un de ses plus grands rêves, à savoir remporter le Grand Prix de Monte Carlo. Max Verstappen est loin, seulement sixième.

Petite surprise à Monaco. Pourtant pas donné favori, notamment après des Q1 et des Q2 décevantes samedi, Charles Leclerc a tout de même signé le meilleur temps en Q3 pour s'emparer de la pole. Un avantage non-négligeable qui pourrait lui permettre de remporter enfin ce Grand Prix qu'il convoite tant.



Leclerc en pole à Monaco

La pole position la plus convoitée de l'année est propriété de Charles Leclerc. Le pilote monégasque a brillé et il croit plus que jamais à une incroyable victoire à domicile qui viendrait stopper sa malédiction. « C’est un sentiment très gratifiant de faire la pole à Monaco. Je suis content de ce tour, c’était très spécial. Mais la qualification ne signifie pas tout ici comme je l’ai expérimenté dans le passé, donc il faudra tout mettre ensemble demain. Pour y parvenir, je devrai évidemment réussir mon départ. J’espère que Carlos Sainz prendra la deuxième place, ce serait le meilleur scénario pour ramener cette victoire à la maison », a déclaré le pilote Ferrari. Après avoir heurté le mur, Max Verstappen ne s'élancera qu'en sixième position et n'a donc quasiment aucune chance de gagner. Un adversaire en moins pour Leclerc.

La grille complète

-1 Charles Leclerc Ferrari

-2 Oscar Piastri McLaren

-3 Carlos Sainz Ferrari

-4 Lando Norris McLaren

-5 George Russell Mercedes

-6 Max Verstappen Red Bull

-7 Lewis Hamilton Mercedes

-8 Yuki Tsunoda RB Honda

-9 Alex Albon Williams

-10 Pierre Gasly Alpine

-11 Esteban Ocon Alpine

-12 Daniel Ricciardo RB Honda

-13 Lance Stroll Aston Martin

-14 Fernando Alonso Aston Martin

-15 Logan Sargeant Williams

-16 Sergio Pérez Red Bull

-17 Valtteri Bottas Stake F1

-18 Guanyu Zhou Stake F1

-19 Nico Hülkenberg Haas

-20 Kevin Magnussen Haas