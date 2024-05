F1 : Ferrari veut offrir une victoire de rêve à Leclerc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison très solide, Charles Leclerc, dauphin de Max Verstappen au classement des pilotes, attend toutefois de décrocher sa première victoire de la saison. Et quoi de mieux que de s'imposer à Monaco, son Grand Prix à domicile ? Passé proche de victoire en Principauté à plusieurs reprises, Leclerc peut compter sur le soutien de Ferrari.

Deuxième au classement des pilotes derrière l'intouchable Max Verstappen, Charles Leclerc connaît un très solide début de saison. Auteur de cinq podiums en sept courses, le pilote Ferrari n'est jamais sorti du Top 4 à l'arrivée d'une course. Une régularité impressionnante, mais Leclerc attend toujours sa première victoire de la saison. Jusque-là, seuls Carlos Sainz et Lando Norris ont fait tomber Max Verstappen. Mais Charles Leclerc compte bien inverser la tendance à Monaco dimanche pour son GP à domicile. Et Frédéric Vasseur va tout faire pour l'y aider.

Ferrari va tout faire pour que Leclerc gagne à domicile

« Il y a quelques jours, c’était notre course à domicile à Imola et ce week-end, Charles sera sur son terrain à Monaco, une course qui est un travail inachevée pour lui et nous aimerions l’aider à y mettre un terme », assure le patron de la Scuderia Ferrari dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre au sujet des ambitions globales à Monaco ce week-end.

«Charles sera sur son terrain à Monaco»