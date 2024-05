F1 : Hamilton avoue s'être uriné dessus

Jean de Teyssière

Durant des courses de plus de deux heures, les pilotes de Formule 1 n'ont que 50cl d'eau à leur disposition. Si certains, comme Lewis Hamilton, oublient de boire tellement ils sont concentrés, d'autres vident régulièrement leur contenant. Provoquant parfois quelques désagréments, de nombreux pilotes s'étant déjà urinés dessus en pleine course. Lewis Hamilton a d'ailleurs avoué que cette mésaventure ne lui était arrivée qu'à une seule reprise.

Dans sa longue carrière, Lewis Hamilton a participé à 340 Grands Prix. Seuls Fernando Alonso (386, record en cours) et Kimi Raikkonen (350) ont participé à plus de courses que le septuple champion du monde britannique. Une longévité qui lui permet d'avoir vu de drôles de choses.

«D’autres pilotes, pas mal de pilotes à ma connaissance, urinent dans la voiture»

Dans la célèbre émission Hot Ones durant laquelle des célébrités se livrent tout en goûtant les sauces piments les plus fortes du monde, Lewis Hamilton a révélé une drôle d'anecdote : « Je ne bois jamais dans la voiture, j’oublie la plupart du temps, donc je fais généralement enlever ce poids. C’est seulement environ un demi-litre de toute façon dans une F1. Mais d’autres pilotes, pas mal de pilotes à ma connaissance, urinent dans la voiture. En général, j’ai beaucoup bu avant une course, donc littéralement juste avant de monter dans la voiture, je vais autant de fois que possible aux toilettes à la dernière minute, parce que je n’arrive tout simplement pas à me résoudre à faire pipi sur moi-même. »

«Heureusement, je n’ai dû le faire qu’une seule fois dans ma carrière»