F1 : Mercedes répond à Lewis Hamilton !

Lewis Hamilton, septuple champion du monde, a récemment soulevé des questions sur l'équité au sein de l'équipe Mercedes. Des rumeurs ont circulé suggérant que George Russell, son coéquipier plus jeune, serait favorisé par l'écurie allemande. Toto Wolff a mis les choses au clair.

Ces derniers temps, Lewis Hamilton a exprimé son inquiétude quant à cette dynamique en Formule 1, craignant que cela puisse affecter ses performances et sa capacité à lutter pour un huitième titre mondial. « Je ne prévois pas d’être devant George en qualifications, en particulier cette année, mais nous devons simplement continuer à pousser et avoir des courses solides », a-t-il déclaré.

La réponse de Toto Wolff

Toto Wolff, directeur de l'équipe Mercedes, a rapidement répondu aux préoccupations de Hamilton, affirmant que l'équipe ne favorisait aucun pilote. « Tous les pilotes sont parfois un peu sceptiques » a expliqué Wolff, dans des propos rapportés par F1Only . Il a également souligné l'importance de maintenir une harmonie au sein de l'équipe et a assuré que toutes les décisions prises étaient dans l'intérêt de la performance collective. « Je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons démontré que même dans les moments les plus tendus entre coéquipiers, nous essayons de trouver un juste équilibre et d’être transparents et justes. En tant qu’équipe, nous avons pour mission à 100% de donner aux deux pilotes deux superbes voitures, les meilleures voitures possibles, ainsi que les meilleures stratégies et le meilleur soutien possible. »

