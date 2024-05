F1 : Viré par Hamilton, il lâche un indice sur son avenir

Jean de Teyssière

Depuis que Ferrari a annoncé que Lewis Hamilton viendrait en 2025, Carlos Sainz Jr se retrouve sans baquet pour la saison prochaine. A ce jour, le pilote espagnol n'a pas encore trouvé sa future équipe, qui aurait pu être Red Bull ou Mercedes. L'écurie allemande attendra l'automne et l'autrichienne ne sait pas encore ce qu'il adviendra de Sergio Pérez. Carlos Sainz pourrait donc changer son fusil d'épaule et signer dans une écurie plus « modeste. »

Le marché des pilotes est assez calme pour le moment, malgré le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari la saison prochaine. Chez Mercedes, le pilote qui va remplacer le septuple champion du monde n'est toujours pas connu et ne le sera pas avant l'automne. De quoi faire changer d'avis Carlos Sainz ?

«Je veux m’assurer de me sentir aimé, valorisé, de me sentir comme chez moi»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Carlos Sainz évoque son avenir en Formule 1, lui qui quittera Ferrari à la fin de la saison : « Je crois que se contenter d’aller dans certains endroits pendant un ou deux ans et ensuite repartir n’est pas la bonne façon d’aborder la Formule 1. Si vous regardez les équipes gagnantes qui réussissent, elles ont été construites à partir de la base et ont construit de bonnes choses ensemble, avec leurs pilotes, et je crois en ces choses et je veux m’assurer de me sentir aimé, valorisé, de me sentir comme chez moi dans ma nouvelle équipe. »

«Ai-je changé de perspective ? Peut-être»