F1 - Alpine : Il annonce la fin pour Ocon ?

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix de Monaco, remporté par Charles Leclerc, Esteban Ocon s'est fait remarquer en s'accrochant avec son coéquipier chez Alpine, Pierre Gasly. Ocon n'a d'ailleurs pas terminé son Grand Prix et son attitude sur les pistes est sérieusement pointée du doigt par les observateurs, qui estiment que ça pourrait lui être préjudiciable pour la suite de sa carrière.

La saison d'Alpine ressemble à un long calvaire. Malgré l'arrivée de Pierre Gasly la saison dernière, l'écurie française n'a pas réussi à progresser comme elle le voulait. Surtout, l'un des pilotes français, Esteban Ocon, aime se tirer une balle dans le pied, ce qui pourrait même amener Alpine à le suspendre lors du prochain Grand Prix.

«Il n’a pas l’esprit d’équipe et il peut parfois être un bad boy»

Pour l'ancien pilote de F1, Giedo van der Garde, l'attitude d'Esteban Ocon l'exclut de la course au baquet de Mercedes, comme il l'explique dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Il a clairement montré qu’il n’avait pas sa place là-bas. Il est rapide mais c’est un bad boy. Vous souvenez-vous de ce qu’il a fait à Max (Verstappen) au Brésil (2018) ? Il n’a pas l’esprit d’équipe et il peut parfois être un bad boy. Si cela disparaît, il peut devenir un excellent pilote. »

«Aucune équipe ne veut avoir un pilote avec ce genre de mentalité»