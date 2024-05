F1 - Alpine : Clash avec Gasly, Ocon remet ça !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, les mauvais résultats d'Alpine s'accompagnent d'une tension croissante entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Une situation qui a atteint son paroxysme dimanche lors du Grand Prix de Monaco durant lequel le premier a tente une manœuvre plus qu'osée sur le second. Le point de non-retour semble avoir été atteint entre les deux français. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'Esteban Ocon se retrouve confronté à un clash avec un coéquipier.

Ocon-Pérez, ça aurait pu très mal finir

Si la première saison d'Esteban Ocon en F1 se passe paisiblement chez Manor aux côtés de Pascal Wehrlein en 2016, dès l'année suivante, cela va chauffer. En 2017, il est effectivement choisi par Force India pour épauler Sergio Pérez. Et le Mexicain ne va pas apprécier l'ambition du jeune français à ses côtés. Les premiers mois se passent globalement bien, mais tout va commencer à s'aggraver au Canada. Esteban Ocon refuse de céder sa quatrième place à Sergio Pérez, pourtant plus rapide et qui semblait en mesure d'aller menacer Daniel Ricciardo pour une place sur le podium. Le début des tensions entre les deux pilotes qui se confirmeront en Belgique, où Pérez colle Ocon contre le mur dans la montée du Raidillon de l'Eau Rouge. Après la course, le Français s'était emballé assurant qu'il « va falloir qu'il se calme car sinon ça va mal aller pour lui. Il ne faudra pas que ça continue par la suite, j'espère que l'équipe fera quelque chose pour régler ceci ». Force India menacera même ses pilotes de sanctions si la situation n'évolue pas. Finalement, Ocon fera une saison supplémentaire et sera remplacé par Lance Stroll en 2019 après un ultime clash avec... Max Verstappen. Au Brésil, le Français accroche le pilote Red Bull alors qu'il a un tour de retard et le prive d'une victoire. Au point que les deux hommes en viennent aux mains après la course.

Ocon-Alonso, une dernière saison sous haute tension

Par la suite, il rejoindra Renault qui deviendra Alpine en 2021, année qui coïncide avec l'arrivée de Fernando Alonso. De retour dans l'écurie qui lui a permis de remporter ses deux titres mondiaux, l'Espagnol nourrit de belles ambitions, ce qui fait craindre le pire aux observateurs pour Esteban Ocon. Finalement, la première saison entre les deux pilotes est idyllique. En Hongrie, la défense légendaire d'Alonso sur Hamilton permettra même au Français de décrocher sa première victoire en F1. Conscient de l'importance de son coéquipier dans ce résultat, Ocon enlacera l'Espagnol après la course. Mais c'était trop beau pour durer. En 2022, Fernando Alonso annonce en cours de saison qu'il ne prolongera pas et rejoindra Aston Martin en 2023. Dès lors, Alpine privilégie clairement Esteban Ocon, et ça ne va plaire au double champion du monde qui se plaint régulièrement du fait qu'il ait plus de problème que son coéquipier. Les deux pilotes auront notamment une course agitée lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite.

Ocon-Gasly, ça commence à chauffer