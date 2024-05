F1 - Alpine : Ocon écarté après son accrochage avec Gasly ?

Hugo Chirossel

Alpine a frôlé la catastrophe dimanche, lors du Grand Prix de Monaco. Esteban Ocon s’est rendu coupable d’un accrochage avec Pierre Gasly, qui l’a contraint à abandonner et qui aurait pu coûter encore plus cher à l’écurie française. En conséquence, il pourrait être écarté pour le prochain GP, au Canada.

Dimanche, Alpine a obtenu son deuxième point de la saison lors du Grand Prix de Monaco, grâce à la dixième place de Pierre Gasly. Mais les choses auraient pu mal tourner pour l’écurie française, après l’accrochage entre ses deux pilotes dès le premier tour de course. Responsable de cet accident, Esteban Ocon a été contraint d’abandonner et a ensuite reconnu sa faute.

F1 - Alpine : Ocon et Gasly en danger, Schumacher arrive https://t.co/B009jLSFLH pic.twitter.com/rjco0UFaw4 — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Alpine prêt à écarter Ocon au Canada ?

« L'incident d'aujourd'hui est de ma faute, il y avait trop peu de place à la fin et je m'en excuse auprès de l'équipe. J'espère que l'équipe terminera dans les points aujourd'hui », a déclaré Esteban Ocon dans un message publié sur son compte X . Mais Alpine n’a pas du tout apprécié la manœuvre de son pilote, ce qui pourrait entraîner une sanction. Selon Sky Sport , l’écurie française réfléchirait sérieusement à écarter Esteban Ocon pour le prochain Grand Prix, au Canada. Bruno Famin n’avait d’ailleurs pas caché son agacement auprès de Canal+ .

« C'est pour ça qu'on va trancher dans le vif »