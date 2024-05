F1 : Catastrophe chez Alpine, il fait son mea culpa !

Malgré un précieux point obtenu par Pierre Gasly ce dimanche lors du Grand Prix de Monaco, la course d’Alpine a été ternie par un accrochage entre ses deux pilotes dès le début de la course. Si le directeur d’équipe Bruno Famin a rapidement remonté les bretelles d’Esteban Ocon, ce dernier a présenté ses excuses pour son attitude.

Un après-midi à deux visages pour Alpine. Si l’écurie française a signé sa meilleure séance de qualifications ce samedi du côté de Monaco, tout ne s’est pas passé comme prévu en course ce dimanche après-midi. En effet, peu après le départ, Esteban Ocon (parti 11ème), est venu doubler de manière très dangereuse son coéquipier Pierre Gasly (parti 10ème), entraînant un accident entre les deux monoplaces françaises.

Si la course a ensuite été interrompue puis relancée en raison d’un énorme accident impliquant Sergio Perez et les deux pilotes Haas, Bruno Famin, le directeur d’Alpine, a fustigé le comportement d’Esteban Ocon en direct sur Canal + : « C'est triste ce genre d'incidents. [...] Je crois que l'attaque d'Esteban était totalement hors de circonstances. C'était exactement ce qu'on ne voulait pas voir et on en tirera les conséquences. [...] C'est pour ça qu'on va trancher dans le vif. Je pense que [la responsabilité d'Ocon] est assez claire. Si on se battait pour un podium en fin de course, pourquoi pas, et encore que… Mais là, au premier tour, au Portier, franchement, ce n'était pas le lieu pour faire une attaque en laissant zéro place à son coéquipier » , confiait ce dernier.

Today’s incident was my fault, the gap was too small in the end and I apologise to the team on this one. Hoping for a deserved points-finish for the team today.