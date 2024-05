F1 - Alpine : Ocon et Gasly en danger, Schumacher arrive

La rédaction

Après un Grand Prix de Monaco mouvementé pour eux, Alpine se retrouve au centre de l’attention à cause de l’incident ses deux pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, lors du premier tour. Une situation qui fait resurgir le fait que les deux pilotes soient en fin de contrat à la fin de la saison. La saison prochaine, il pourrait donc y avoir du mouvement chez Alpine.

La saison de Formule 1 2024 pourrait être marquée par un remaniement significatif au sein de l'écurie Alpine. En effet, selon Sky Sport , Mick Schumacher, actuellement pilote de réserve chez Mercedes, serait en discussions avancées pour rejoindre Alpine l'année prochaine. Cette arrivée potentielle mettrait en péril les positions d'Esteban Ocon et Pierre Gasly, tous deux en fin de contrat au sein de l'écurie française. Alpine, cherchant à renforcer sa compétitivité, pourrait voir en Schumacher une nouvelle opportunité pour franchir un palier supplémentaire.

F1 : «Choqué», Gasly se lâche après l’accident ! https://t.co/1PUtwHYnL4 pic.twitter.com/y4wy2DeuMM — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Ocon et Gasly sur la sellette

Les performances d'Ocon et Gasly ont été scrutées de près cette saison. Bien que tous deux aient montré des éclairs de talent, l'inconstance de leurs résultats pourrait jouer en leur défaveur. Ocon, avec plusieurs saisons chez Alpine, et Gasly, arrivé plus récemment, n'ont pas toujours été en mesure de hisser l'équipe dans le peloton de tête de manière régulière. À noter tout de même, la mauvaise monoplace qui leur a été confiée cette saison qui complique encore plus la situation des deux pilotes. Alpine, désireuse de retrouver les sommets et de se battre pour des podiums, pourrait envisager un changement de pilotes pour insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe.

Schumacher, l'atout pour Alpine ?