F1 : Le constat accablant d’Alonso, panique chez Aston Martin ?

La rédaction

Auteur d’un début de saison bien plus compliqué que celui de l’année dernière, Fernando Alonso évoque de nombreuses difficultés pour Aston Martin après un nouveau week-end complexe à Monaco. Il reconnaît d'ailleurs que son écurie n'est plus dans le top 5.

Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, a récemment exprimé ses préoccupations concernant la performance actuelle de son équipe, Aston Martin. « Nous ne sommes plus un top team » a-t-il déclaré, soulignant une baisse significative de compétitivité depuis le début de la saison. Ce constat accablant, venant d'un pilote aussi expérimenté, met en lumière les difficultés que rencontre l'écurie britannique pour se maintenir parmi les meilleures équipes du championnat.

F1 - Alpine : Clash avec Gasly, Ocon remet ça ! https://t.co/GvmTdOcC27 pic.twitter.com/dUP6ECG16f — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Une perte de compétitivité inquiétante pour Alonso

Les résultats d'Aston Martin cette saison ont été en deçà des attentes, notamment par rapport au début d'année tonitruant en 2023. Alonso a pointé du doigt plusieurs problèmes, notamment des développements techniques insuffisants et une stratégie de course inefficace. Ces faiblesses ont conduit à des performances irrégulières et à une incapacité à rivaliser avec les équipes de tête comme Red Bull, Ferrari, McLaren et même Mercedes. Ces derniers week-ends à Imola et à Monaco témoignent de la difficulté à performer de la part d’Aston Martin. « Ces deux courses à Imola et Monaco ont été un grand signal d’alarme pour l’équipe », souligne ainsi Fernando Alonso dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com . Par ailleurs, ces deux week-ends ont permis à l’équipe de comprendre les problèmes à résoudre pour la suite de la saison.

La réaction nécessaire de l'équipe