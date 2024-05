F1 - Alpine : Un proche d’Alonso va lancer une révolution !

La rédaction

Alors qu'Alpine traverse une période compliquée, à la fois sur le plan sportif, mais également relationnel avec la gestion de ses deux pilotes, l'écurie français pourrait enregistrer un retour de poids. Ainsi, Flavio Briatore, figure emblématique de la Formule 1 et ancien directeur d'équipe, s'apprête à faire un retour fracassant chez Alpine en tant que superviseur.

Connu pour ses succès passés avec Renault, où il a mené Fernando Alonso à deux titres mondiaux de Formule 1 en 2005 et 2006, Flavio Briatore pourrait revenir à Enstone avec l'intention de transformer et revitaliser l'équipe. Son retour chez Alpine est perçu comme une étape cruciale pour relancer une écurie en quête de compétitivité et de résultats constants au plus haut niveau.

Une expertise précieuse pour Alpine

Le retour de Briatore, révélé par le Corriere dello Sport , pourrait marquer le début d'une véritable révolution chez Alpine. Sa connaissance approfondie de la F1 et son expérience en gestion d'équipe sont des atouts indéniables pour l'écurie française. Briatore a toujours été reconnu pour son approche stratégique et sa capacité à maximiser les performances de son équipe. Avec lui à la barre, Alpine espère retrouver le chemin de la victoire et s'imposer comme une force majeure dans le championnat. Son arrivée pourrait toutefois être controversée en raison du scandale de triche dont il était le principal acteur. La fameux crashgate lors du Grand Prix de Singapour 2008.

Une affaire pas encore officielle